आरा: बिहार के आरा में हादसे में मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर घायल (Magistrate and Inspector injured in accident in Arrah) हुए हैं. दरअसल, आज बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इसी को लेकर निरीक्षण करने जा रहे पदाधिकारियों से भरी स्कॉर्पियो पुल से नीचे जा गिरी. जिस वजह से गाड़ी में सवार जिला बाल सर्वेक्षण पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, पीरो पुलिस इंस्पेक्टर रामविलास प्रसाद और बॉडी गार्ड सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं.

भोजपुर में स्कॉर्पियो पुल से नीचे गिरी: बताया जाता है कि तरारी थाना क्षेत्र के तरारी-कुरमुरी नहर रोड बंधवा पुल से स्कॉर्पियो जा गिरी. स्कॉर्पियो पर सवार जिला बाल सर्वेक्षण पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, पीरो पुलिस इंस्पेक्टर रामविलास प्रसाद और बॉडी गार्ड सहित 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल हो गए हैं. इंस्पेक्टर रामविलास पासवान का बायां हाथ टूटा है. वहीं, मजिस्ट्रेट के सिर में भी चोट लगी है. सभी को पहले तरारी पीएचसी में भर्ती कराया गया था. जहां से आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.



