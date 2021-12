भोजपुर: बिहार के भोजपुर (Road Accident in Bhojpur) में एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत (Child Dies in Road Accident in Bhojpur) हो गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव में शुक्रवार की सुबह ऑटो ने आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने जा रहे एक बालक को कुचल दिया. हादसे में उसकी मौत हो गई. इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल (Ara Sadar Hospital) लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

दुर्घटना के बाद चालक ऑटो छोड़ फरार हो गया. मृत बच्चा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी लाल बिहारी महतो का 8 वर्षीय पुत्र आनंद कुमार है. मृत बालक की मां सोनाझरी देवी ने बताया कि वह हर रोज की तरह आज सुबह भी गांव में ही आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने जा रहा था. उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो ने उसे कुचल दिया.

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था तभी उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

इसके बावजूद परिजन उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले आये. जहां चिकित्सक ने देख उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

