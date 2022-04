भोजपुर: बिहार के भोजपुर में ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या (Auto Driver beaten to death in Bhojpur) कर दी गई है. बताया जा रहा है कि चांदी थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो एक दूसरे से टच हो गये थे. जिसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी (Murder in mutual dispute in Bhojpur) हुई. कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया. इसके बाद दूसरे ऑटो में सवार युवकों ने 27 वर्षीय राजकुमार राय की पिटाई कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे परिजन अस्पताल ले जा रहे थे तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गयी. इस घटना को लेकर मृतक के पिता ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुज कुमार, सोनू कुमार और रितेश कुमार को गिरफ्तार (Three accused of murder arrested in Bhojpur) कर लिया है.

वहीं, मृतक के चाचा योगेंद्र कुमार ने बताया कि राज कुमार राय कुल्हड़िया स्टेशन से चांदी चौक तक ऑटो चलाता था.वह हर रोज की तरह शुक्रवार की देर शाम भी चांदी चौक से सवारी उतारकर ऑटो से वापस कुल्हड़िया स्टेशन लौट रहा था. उसी दौरान भदवर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे ऑटो से उनका ऑटो टच कर गया. इसको लेकर दूसरी ऑटो पर सवार चार-पांच युवकों से तीखी नोकझोंक हुई. इसके बाद उन युवकों ने बेरहमी से राजकुमार की पिटाई कर दी.

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. इसकी सूचना मिलने पर वे लोग घटना स्थल पर पहुंचे और गंभीर हालत में इलाज के लिए से सदर अस्पताल ले जा रहे था. तभी उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इसके बाद वे शव को लेकर घर चले गये और सूचना स्थानीय थाने को दी गयी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, मृतक के चाचा योगेंद्र कुमार ने चांदी थाना क्षेत्र के नरही एवं नरबीरपुर गांव निवासी आरोपित युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार चालक की मौत लात-घूसे व मुक्का से मारने से हुई है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

