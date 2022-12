भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Crime In Bhagalpur) में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया. सानोखर क्षेत्र के नारायण बाटी गांव युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था लेकिन उसे क्या मालूम था कि मौत वहां उसका इंतजार कर रही है. लड़की के घरवालों को लड़के के आने का पता चल गया जिसके बाद अगले दिन सुबह युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है. (murder in love affair In Bhagalpur)

पढ़ें- लखीसराय: प्रेमिका के घर फंदे से झूलता मिला प्रेमी का शव

युवक का शव बरामद: मृतक प्रेमी की पहचान नीतीश कुमार (21 वर्षीय) पिता मदन पासवान थाना अमरपुर जिला बांका के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि नीतीश प्रेमिका से मिलने उसके घर सानोखर थाना क्षेत्र के नारायण बटी गांव देर रात पहुंचा था लेकिन फिर वापस नहीं आया. प्रेमिका के परिजनों को नीतीश के आने की भनक लग गई थी. नीतीश की पीट पीटकर हत्या की गई है.

"नीतीश बाटी गांव गया था. जहां उसकी पीट पीटकर हत्या कर दी गई. नीतीश अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था."- मृतक के परिजन

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: सूत्रों के अनुसार प्रेमी के गांव पहुंचने की सूचना के बाद गांव के लोग एकत्रित हो गए. उसके बाद प्रेमी युवक नीतीश कुमार को पकड़ लिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. युवक के परिजनों का कहना है कि नीतीश की पिटाई से ही मौत हुई है. मामले की सूचना मिलते ही सानोखर थाना पुलिस गांव पहुंची. इसके बाद वरीय पदाधिकारी को मामले की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं. पुलिस के अनुसार इस घटना को सुबह के करीब 3:00 बजे अंजाम दिया गया था.

"एक युवक का शव बरामद हुआ है. परिजनों का आरोप है कि पीट-पीटकर हत्या की गई है. इस घटना को अहले सुबह अंजाम दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."- शिवानंद सिंह,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी