भागलपुर: बिहार के भागलपुर से बेहद सनसनीखेज और हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है. मिथुन एक युवती से प्यार करता था लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि प्रेमिका घर पर अकेली है, युवक के अंदर का हैवान जाग उठा. उसने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप ( Boyfriend Raped Girlfriend In Bhagalpur) की घटना को अंजाम दिया. मामला मधुसुदनपुर थाना क्षेत्र (Rape in Madhusudanpur police station area) का है. पीड़िता ने बताया कि वह घर पर अकेली थी. सभी लोग डॉक्टर के यहां गए थे. मौका देखकर आरोपी मिथुन ने युवती को अपना शिकार ( Rape With Girl In Bhagalpur) बनाया. फिलहाल मधुसुदनपुर थाने में पीड़िता ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराया है.

भागलपुर में कथित प्रेमी ने किया प्रेमिका का रेप: ग्रामीणों ने बताया कि पीड़िता की रोने की आवाज सुनकर चाचा व आस पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए. फिर सुबह परिजनों के आने के बाद पीड़ित युवती ने सारी बात बताई. परिजन सुबह मधुसुदनपुर थाना आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ. वहां से महिला थाना भेजा गया, जहां पर आरोपी मिथुन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

"मेरी मां अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी. मैं अकेली घर में थी. तभी अचानक रात के 10:30 बजे भदोरिया पूरब टोला का रहने वाला शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में घुस आया और जबरन मेरा मुंह दबाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और धमकी देते हुए कहा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. मेरे साथ उसने घंटों यौन शोषण किया. जब मैं शोर मचाने लगी तो वह सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ा और कूदकर वहां से फरार हो गया. मैं उसके गले के माला को जकड़ कर पकड़ी थी. वह जबरदस्ती छुड़ाकर भागा लेकिन उसके गले का माला मेरे हाथ में रह गया."- पीड़िता

मधुसुदनपुर थाने में FIR दर्ज: वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी. मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी. इसी दौरान मुझे आने में विलंब हुआ. मैं अपने मायके चली गई. इधर मेरी बेटी घर में अकेली थी. अकेला पाकर मिथुन मेरे घर में जबरन घुस आया और मेरी बेटी के साथ यौन शोषण किया. यह कहीं से सही नहीं है. मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए थे. अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? जल्द से जल्द आरोपी मिथुन कुमार को सजा मिलनी चाहिए. पीड़ित युवती और उसकी मां ने आरोपी युवक मिथुन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है.

"हम घर में नहीं थे. डॉक्टर के पास गए थे. मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है. रात को फोन कर मुझे घटना की जानकारी दी गई."- पीड़िता की मां