बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंग पड़ोसी ने पीट-पीट कर युवक की हत्या (Youth beaten to death in Begusarai ) कर दी. यह वारदात छौराही थाना क्षेत्र (Chhaudahi Police Station of Begusarai) के एजनी पंचायत की है. मृतक की पहचान एजनी निवासी ललन दास के रूप में की गई है. मृतक की मां कला देवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोस के रहने वाले लक्ष्मण दास और पप्पू दास मेरे बेटे को घर से बुलाकर बुधवार की रात में ले गया था. वहां मामूली विवाद में ललन को पकड़ लिया और लाठी-डंडे से जमकर उसकी पिटाई कर दी गई. वहीं घायल अवस्था में उसे घर के सामने छोड़ दिया गया. इसके बाद उसकी मौत हो गई.

"बुधवार की रात पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण दास और पप्पू दास मेरे बेटे को घर से बुलाकर ले गया था. मामूली विवाद में ललन दास ने पकड़ लिया एवं लाठी-डंडे से पिटाई कर वहीं छोड़कर फरार हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई." -कला देवी, ललन दास की मां

विधवा मां का अकेला सहारा था बेटाः बताया जा रहा है कि ललन दास अपनी विधवा मां कला देवी का एकमात्र सहारा था और उसी पर पूरे परिवार के पालन का बोझ भी था. आरोप लगाया जा रहा है कि लक्ष्मण दास और पप्पू दास लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे थे. मामले की जानकारी मिलने के बाद छौड़ाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. हत्या के बाद दोनों आरोपी युवक अपने परिवार सहित घर छोड़कर फरार बताये जा रहा हैं.

