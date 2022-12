बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में आवारा कुत्तों का आंतक (Dog Terror In Begusaria) बढ़ गया है. एक बार फिर आवारा कुत्तों के काटने से महिला की मौत (Woman died Due To Dog Bite In Begusarai) हो जाने का एक मामला सामने आया है. इस घटना मे कुत्तों ने एक महिला को नोंच-नोच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार की है.

कुत्तों के झुंड ने किया हमला: मृतक महिला की पहचान महेशपुर निवासी विनय पासवान की पत्नी विमला देवी के रूप में की गई है. मृतक के पुत्र छोटू कुमार ने बताया की विमला देवी मवेशी का चारा लाने के लिए बहियार गई थी. उसी दौरान कुत्तों के झुंड ने महिला को अकेला पाकर उसे घेर लिया और नोच-नोंच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया.

कुत्तों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत: आनन-फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया. लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. बता दें कि पिछले 6 महीने में बेगूसराय जिले के बछवारा और भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने तकरीबन छह लोगों की जान ले ली है. जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुरी तरह जख्मी हुए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की जा रही है.