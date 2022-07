बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाली खबर है. भूमि विवाद ( Land Dispute In Begusarai ) में एक कलयुगी बेटे (son killed his father in Begusarai) ने अपने पिता को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसरा वार्ड संख्या 12 के रहने वाले पशुपति सिंह के रूप में हुई है.

बेटे ने पिता को मार डाला: घटना के संबंध में मृतक के भतीजे संतोष कुमार ने बताया कि पशुपति सिंह के दो पुत्र हैं और उनके हिस्से में तकरीबन 6 बीघा जमीन है. बड़ा पुत्र मनोज कुमार जमीन के बंटवारे को लेकर पिता पर लगातार दबाव बना रहा था. वहीं पिता मामले को टाल रहा था.

जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल: उधर पिता जमीन को तीन हिस्सों में बांटना चाहता था. पिता पशुपति एक हिस्सा जमीन अपने कब्जे में रखनान चाहता था ताकि बुढ़ापा में उसे दर-दर की ठोकर ना खानी पड़े. इसी बात से नाराज मनोज सिंह ने पिता की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

फरार बेटे की तलाश में जुटी पुलिस: घटना के सामने आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय से सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं फरार हत्यारे बेटे की तलाश भी जारी है.

"जमीन विवाद था. मनोज सिंह ने अपने पिता को मार डाला. 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था."- चौकीदार

"बाप बेटा का मामला था. पिता भी जमीन रखना चाहते थे. बेटे ने पिता को मार डाला. सिर पर पिता के वार कर मौत के घाट उतार दिया." -संतोष सिंह,- मृतक का भतीजा