बेगूसराय: बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रहा है. बेखौफ अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए खुलेआम लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला बेगूसराय के डंडारी इलाके की है जहां, 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद अपराधियों ने सीएसएपी संचालक के भाई (Loot From CSP Operator Brother In Begusarai) से 3 लाख 85 हजार रूपये लूटपाट की. लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए एक राउंड फायरिंग भी की. वहीं, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- कबाड़ी दुकानदार से दिनदहाड़े 2 लाख की लूट, पता पूछने के बहाने अपराधी रुपये छीनकर हुए फरार

बेगूसराय में CSP संचालक के भाई से लूट: बता दें कि बुधवार को डंडारी थाना क्षेत्र के वांक मोड़ के पास 2 बाइक सवार 5 हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक के भाई से 3 लाख 85 हजार रुपये की लूटपाट की. वांक विशनपुर निवासी शशि कुमार साहेबपुरकमाल के सादपुर सीएसपी केंद्र से 3.85 लाख रुपये निकासी कर अपने घर लौट रहा था. तभी घात लगाए अपराधियों ने वांक मोड़ के पास पिस्टल के बल पर उससे लूटपाट की. वहीं, लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की साथ ही एक राउंड फायरिंग भी की.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, लूट की इस बड़ी घटना की सूचना मिलते ही डंडारी पुलिस हरकत में आ गई. थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि, वांक बिशनपुर निवासी उपेंद्र सहनी के पुत्र शशि कुमार से 3.85 लाख रूपये की लूटपाट की गई. दो बाइक पर सवार पांच की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है. मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है. साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- Rohtas Crime News : पेट्रोल पम्प कर्मी से 15 लाख की लूट

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP