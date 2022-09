बेगूसराय: बेगूसराय में आसमानी आफत (One person killed 2 students injured due to lightning in Begusarai) के कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. वही दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतक युवक की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 डुमरी निवासी नंदलाल साह के रूप में हुई है. जबकि घायल छात्र की पहचान डुमरी गांव के ही रहने वाले रामाश्रय पंडित के 16 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार और जितेंद्र कुमार के 16 वर्षीय पुत्र ऋषिकेश अंशु के रूप में हुई है.



मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी: अगले तीन घंटो के लिए मौसम विभाग की टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. जिसमें अरवल, औरंगाबाद, मुजफ्रफरपुर, शिवहर सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची ओर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. बताया जा रहा है कि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लभरचक के पास की ही है.

"सोमवार को दोनों दोस्त दोपहर में पढ़ाई करने जा रहे थे तभी अचानक तेज बारिश होने लगी. जिसके बाद बारिश से बचने के लिए दोनों पेड़ के नीचे छुप गए थे. उसी दौरान बज्रपात की चपेट में आने से यह हादसा हुआ".- अजीत कुमार, घायल छात्र

