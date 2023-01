बांका: बिहार के बांका में अपराधियों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के तुलसीवरण गांव (Tulsivaran village of Katoria police station area) की है. युवक मंगलवार को 10 बजे सुबह शौच के लिए घर से निकला था, तभी अपराधियों ने युवक की गला दबाकर (Young man strangled to death in Banka) हत्या कर दी. मृतक की पहचान गणेश यादव के पुत्र मिथिलेश कुमार के रूप में की गई है. मृतक के पिता गणेश यादव ने 10 व्यक्ति के विरुद्ध कटोरिया थाना में आवेदन दिया है. घटना को लेकर मृतक के पिता ने कागीसार गांव के मुकेश यादव, पाको यादव, सहित दस लोगों को हत्या का आरोपी बनाया है.

युवक सुबह शौच के लिए घर से निकला था: घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि युवक मंगलवार को 10 बजे सुबह शौच के लिए घर से निकला था. थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से मृतक युवक की बहन राशन लेने दुकान जा रही थी. तभी पुत्री ने देखा की बोतल का पानी एवं बोतल गिरा हुआ था और उसी जगह पर भाई मिथिलेश कुमार को मृत अवस्था में पड़ा था. स्वजनों के द्वारा आनन-फानन में युवक को अस्पताल लाया. जहां डा. विनोद कुमार ने जांचकर मृत घोषित कर दिया. नामजद आरोपित ने युवक को मौका पाकर युवक को गला दबाकर हत्या कर दी.

"युवक की हत्या हुई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है." -नीरज तिवारी. थानाध्यक्ष

गांव में सनसनी : मृतक के पिता ने अपने आवेदन में बताया कि 1 मई 2022 को भी गणेश यादव की पत्नी को इन्हीं लोगों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया था. इसलिए आशंका है कि नामजद आरोपी भी पुत्र की हत्या कर दी है. पिता ने घटना में दस लोगों के विरोध में केस दर्ज कराई है. घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है.