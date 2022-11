बांका: बिहार के बांका के शंभुगज में पोखर में डूबने से युवक की मौत (Youth Die Due To Drowning In Banka) हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. शंभुगंज थाना क्षेत्र के चुटिया बहियार स्थित जुमन पोखर से युवक का शव बरामद (Dead Body Recovered From Puddle In Banka) हुआ है. जिसकी पहचान श्यामपुर डाका गांव के गाजो शर्मा के 21 वर्षीय पूत्र परोल शर्मा उर्फ छोटू कुमार के रूप में हुई है. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है. जानकारी के अनुसार परोल शर्मा उर्फ छोटू कुमार पिछले तीन दिनों से लापता था.

ये भी पढ़ें- भागलपुर में नहाने के दौरान दो युवक डूबे, जिला परिषद सदस्य ने CO को लगायी फटकार

तीन दिन से लापता युवक का मिला शव : परिजन छोटू की खोज बीन कर रहे थे. लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था. इसकी शिकायत करने के लिए परिजन थाना आने की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच चुटिया बहियार में जुमन पोखर में एक युवक की शव मिलने की जानकारी मिली. जिसके बाद पोखर पर ग्रामीणो की भीड़ लग गई. किसी ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दिया. घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत, अनि इन्द्रदेव राय, पुलिस बल जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे.

पोखर में डूब कर युवक की मौत : तालाब से शव को बाहर निकाला गया. पीड़ित परिजनों ने बताया कि चार बेटों में से दुसरा पुत्र परोल शर्मा उर्फ छोटू कुमार है. जो तीन दिनों से लापता था. आशंका जताई जा रही है कि युवक शौचालय करने के लिए बहियार गया था. जहां जुमन पोखर में डूब गया. इस घटना के बाद उसकी मां मीरा देवी और पिता गाजो शर्मा का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर पुलिस ने मृतक के पिता गाजो शर्मा के बयान पर यूडी केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है.