बांका: बांका के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के वैदपुर पंचायत अंतर्गत बेला गांव में भीषण अगलगी (Fire due to leakage in gas cylinder in Banka) की घटना घटी है. यहां शनिवार की सुबह खाना पकाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से आग (Gas Cylinder Caught Fire in Banka) लग गयी. इसमें दो घर जलकर राख हो गए. करीब चार लाख की संपत्ति का नुकसान (Fire in Banka Property Worth Four Lakhs Burnt) हुआ है. हालांकि इसमें जानमाल की क्षति नहीं हुई. परिजन बाल-बाल बच गये.

पहले से हो रहा था गैस का रिसाव: पीड़ित गृहस्वामी अजय यादव एवं टुनटुन यादव ने बताया कि इस घटना में नगदी, फर्नीचर, अनाज, वस्त्र सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गये. दोनों परिवारों की करीब चार लाख रुपए की संपत्ति राख हो गई. जानकारी के अनुसार अजय यादव की पत्नी सुमली देवी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मिले एलपीजी कनेक्शन से घर में भोजन पकाने रही थी. सिलेंडर से पहले ही गैस का रिसाव हो रहा था. इसका पता उन्हें चला. जैसे ही उन्होंने चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई, गैस पाइप में आग लग गई. पहले तो गृहणी ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई.

परिजनों के घर से निकलते ही सिलेंडर ब्लास्ट: इसके बाद हो-हल्ला करते हुए घर के अन्य सदस्यों को जानकारी देने के लिए किचन से जैसे ही बाहर निकली, सिलेंडर में विस्फोट हो गया. गनीमत यह रही कि तब तक सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए थे. इस बीच आग की लपटें तेज हो गईं. इसने बगल के टुनटुन यादव के घर को भी जद में ले लिया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना सीओ एवं थाना को दी. वहीं आनन-फानन में नजदीक से मिनी अग्निशमन दल फुल्लीडुमर से बेला गांव पहुंचा लेकिन आग पर काबू नहीं पा सका. सीओ अशोक कुमार ने घटना की सूचना बांका अग्निशमन को दी. इस बीच ग्रामीणों भी आग बुझाने में जुटे रहे.

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बांका अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक आग ने पूरे घर को तबाह कर दिया था. वहीं पीड़ित परिवार को पंचायत के मुखिया ने सूखा अनाज देकर तत्काल राहत प्रदान की. इस बाबत घटनास्थल पर मौजूद सीओ अशोक कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन से क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास दिलाने की अनुशंसा की बात कही.

