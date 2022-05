अरिराया : अररिया बैंक लूट कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है. अररिया नगर थाना अध्यक्ष कुमार अभिनव सस्पेंड हो गए हैं. पूर्णिया रेंज के आईजी के आदेश में यह गाज गिरी है. शिवचरण साह नए अररिया नगर थाना अध्यक्ष होंगे. दरअसल शुक्रवार को बिहार के अररिया में बड़े बैंक लूट कांड को अंजाम दिया गया था. 25 मिनट तक अपराधियों ने तांडव मचाया पर किसी को कानों-कान भनक तक नहीं लगी थी.

एक करोड़ की हुई थी लूट : बैंक ऑफ इंडिया में लूट (Robbery at Bank of India in Araria) की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था. जहां दिनदहाड़े बैंक से 38 लाख रुपये कैश और 63 लाख रुपये के गोल्ड की लूट कर ली गई थी. बताया जाता है कि बदमाशों ने बैंककर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की और फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी थी.

बैंक खुलते ही अंदर घुसे थे लुटेरे : बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह बैंक खुलते ही पांच से छह की संख्या में अपराधी पहुंचे और बैंक के स्टाफ सहित ग्राहकों को बंधक बना लिया. इसके बाद हथियार दिखाकर सबको डराया कि वो गोली मार देंगे. लुटेरों ने बैंक मैनेजर सहित अन्य स्टाफ को बंधक बनाकर बाहर से शटर बंद कर दिया. उसके बाद उन्होंने बैंक का वाल्ट खुलवा कर बैंक में रखे गोल्ड और नगदी की लूट की और फरार हो गए.

SP आवास के पास वारदात को अंजाम : एसपी आवास से महज 250 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने लॉकर में रखे गार्ड की बंदूक को भी तोड़ दिया और छह कारतूस भी साथ ले गये.घटना को अंजाम देने के बाद बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी अपने साथ खोलकर ले गये.

