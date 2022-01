पटना: पटनासिटी के आलमगंज (Alamganj of Patna City) थाना क्षेत्र में गंगा के कंटाही घाट से एक युवक का शव बरामद (Youth body recovered from river in Patna) किया गया है. शव देखकर वहां स्नान करने पहुंचे लोगों के बीच हड़कम मच गया. शव बरामद होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गयी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकाला. मृतक की पहचान खडाकुआं निवासी 24 वर्षीय मुन्ना कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Nalanda Medical College Hospital) दिया और मामले की जांच की जांच में जुट गयी. वहीं, मृतक के भाई सूरज कुमार ने बताया कि मुन्ना काफी शांत स्वभाव का युवक था. अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पायेगा की मुन्ना की मौत हादसा है या किसी ने उसकी हत्या कर दी है.

