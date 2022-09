पटना : राजधानी पटना के 1997 में पीरबहोर थाना क्षेत्र में हुए दंगा मामले में नामदर्ज आरोपी को ढूंढने गई पुलिस पर सब्जीबाग के डेंटल कॉलेज के पास कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके अगले ही दिन पुलिस ने सरफराज नाम के एक अन्य व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया और सरफराज को छुड़ाने के लिए पटना के पीरबहोर थाना पहुंचे पूर्व एमएलसी अनवर अहमद (Former RJD MLC Anwar Ahmed) के बेटे अफसर अहमद ने एक पीरबहोर थाने में मौजूद डीएसपी और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों के साथ शनिवार की रात जमकर बदसलूकी (Former MLC And His Son Threaten Police In Patna) की. इस मामले में पटना एसएसपी ने अपनी सफाई दी है.

पीरबहोर थाना मामले की SSP की सफाई : मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद को पुलिस ने जेल भेज दिया है. इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पटना एसएसपी ने बताया कि आज से 25 वर्ष पहले पटना के सब्जी बाग इलाके में एक दंगा हुआ था और उस दंगे में 2 सहोदर भाई मोहम्मद टुल्लू खान और मो. मुल्लू खान अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए हैं. हाल के दिनों में पुलिस को सूचना मिली की दंगा मामले में नामदर्ज आरोपी हाल के दिनों में पटना के सब्जी बाग इलाके में, मो मुल्लू खान देखा गया है. हालाकी पूर्व में 28 अगस्त को एक आरोपी मो. टुल्लू खान को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो टुल्लू ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मुल्लू खान वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद के यहां आता-जाता है और पुलिस शुक्रवार को मुल्लू को पकड़ने सब्जीबाग इलाके में गई तो पुलिस टीम ने चार भाग रहे लोगों को हिरासत में लिया.

'इस मामले में मोहम्मद सरफराज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. जिसे छुड़ाने वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद शुक्रवार को थाने पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद ने इस दौरान थाना परिसर में ही जमकर हंगामा किया और अपने कपड़े खुद फाड़ डाले. जिसका पूरा साक्ष्य थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य कई मामलों को दर्ज कर वार्ड संख्या 40 के वार्ड पार्षद और सरफराज को जेल भेज दिया गया है.' - मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना एसएसपी

वार्ड पार्षद सरफराज को जेल भेजा गया : एसएसपी ने बताया कि अपने बेटे के थाने में गिरफ्तार होने के बाद पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को सूचना मिली थी कि थाना परिसर में उनके बेटे के साथ मारपीट हो रही है. इसी दौरान वह भी पीरबहोर थाना पहुंच गए, हालांकि पीरबहोर थाना पहुंचे पूर्व एमएलसी ने भी पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया. इसके बावजूद इसमें उनकी एक न चली और पुलिस ने उनके बेटे सहित सरफराज को जेल भेज दिया है.