पटना/नई दिल्ली: हाल में ही वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले तीनों विधायकों ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात (Three MLA who Joined BJP From VIP Met JP Nadda) की है. नड्डा से साहेबगंज विधायक राजू सिंह (Sahebganj MLA Raju Singh), अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव (Alinagar MLA Misri Lal Yadav) और गौड़ाबौराम विधायक सुवर्णा सिंह (Goudabauram MLA Suvarna Singh) की दिल्ली में हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. चर्चा है कि अब जल्द ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार (Nitish Cabinet Expansion) हो सकता है.

नड्डा से मिले तीनों विधायक: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) की मौजूदगी में नई दिल्ली में सुवर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई है कि वीआईपी छोड़कर बीजेपी में आए विधायकों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. जबकि दो को पार्टी या संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. इसी को लेकर नड्डा से भी बातचीत होने की खबर है.

बीजेपी ने बताया शिष्टाचार मुलाकात: हालांकि बीजेपी की ओर से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है. वहीं, मुलाकात का वीडियो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है. उन्होंने लिखा है, 'आज नई दिल्ली में VIP पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तीनों विधायकों को भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करवाई. तीनों विधायकों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा परिवार में आने पर शुभकामनाएँ दी.'

मुकेश सहनी का विधायकों ने छोड़ा साथ: पिछले दिनों वीआईपी के तीनों विधायक राजू सिंह, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए है. विधायकों ने मुकेश सहनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं. वहीं बीजेपी ने इसे घर वापसी बताया था, क्योंकि इन तीनों विधायकों का बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा था. 2020 के विधानसभा चुनाव में एक रणनीति के तहत वीआईपी के सिंबल पर इन्हें मैदान में उतारा गया था.

