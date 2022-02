पटना : एक तरफ लालू यादव की सजा को लेकर 21 फरवरी पर राजद के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हैं. दूसरी तरफ विधान परिषद की स्थानीय निकाय की 24 सीटों (MLC Elections on 24 Seats in Bihar) को लेकर होने वाले चुनाव में राजद के तीन उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर राजद में बैठकों का दौर जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड (RJD Meeting At Rabri Awas) पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Meeting) पार्टी के समस्तीपुर से जुड़े तमाम प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं.

राबड़ी आवास पर हो रही बैठक में जाहिर तौर पर मुख्य मुद्दा स्थानीय निकाय चुनाव है. सूत्रों के मुताबिक समस्तीपुर से पूर्व एमएलसी रोमा भारती और विक्रांत में से किसी एक को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है. वहीं पूर्णिया में किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिए जाने की चर्चा है. इसके अलावा नवादा सीट पर एक ही परिवार के 2 लोगों में से किसी के नाम फाइनल करने को लेकर फैसला होना है.

समस्तीपुर से नाम फाइनल करने को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समस्तीपुर प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधायक, पूर्व विधायक भी बैठक में शामिल हैं. समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा से राजद विधायक रणविजय साहू ने बताया कि विधान परिषद चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी. राजद विधायक ने कहा कि विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार के नाम के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष दिशा निर्देश देंगे. वहीं पार्टी की पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता एज्या यादव ने बताया कि विधान परिषद चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है.







आपको बता दें कि 3 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई ने विधान परिषद चुनाव के लिए कुल 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीपीआई को बांका भागलपुर सीट दी गई है. बाकी 23 सीटों पर राजद उम्मीदवार होंगे. हालांकि समस्तीपुर, पूर्णिया और नवादा सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी बाकी है. जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द तीनों जगहों से राजद उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है.



