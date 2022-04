पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को लेकर आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव (RJD Leader Tej Pratap Yadav) का हृदय परिवर्तन हो गया है. कल तक जिन चाचा के लिए उनके घर में 'नो एंट्री' का पोस्टर लगा था, वहां उन्होंने 'एंट्री नीतीश चाचा' लगा दिया है. इसका मतलब साफ है कि या तो भतीजा का दिल चाचा के लिए डोल रहा है या फिर महागठबंधन में नीतीश का स्वागत (Nitish Kumar is welcome in Mahagathbandhan) किया जा रहा है. तेजप्रताप के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म होने लगा है.

ये भी पढ़ें: लालू स्टाइल में बोले तेजस्वी- कौनो हड़बड़ी ना बा... अभी त बियाहे हुआ है, लइको नहीं हुआ

'एंट्री नीतीश चाचा': आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अक्सर अपने बयानों और ट्वीट्स के कारण सुर्खियों में रहते हैं. अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि बिहार की सियासत में अटकलों का दौर शुरू हो गया है. तेजप्रताप ने अपने ट्विटर हैंडल पर रविवार को पोस्टर पर 'एंट्री नीतीश चाचा' लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'राम नवमी के शुभ अवसर पर बहुत जरूरी'.

‘नीतीश चाचा, नो एंट्री’: आपको बता दें कि साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली थी, तब एक साल बाद ही फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी की चर्चा शुरू हो गई थी. तब साल 2018 में तेज प्रताप ने राबड़ी देवी के बंगले पर एक पोस्टर दिखाया जिसमें ‘नीतीश चाचा, नो एंट्री’ लिखा हुआ था. अब अचानक तेजप्रताप ने क्यों 'एंट्री नीतीश चाचा' लिखा है, इसको लेकर उनकी ओर से या फिर आरजेडी की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

नीतीश का नाम सुनकर भड़के तेजप्रताप: पिछले दिनों तेजप्रताप ने राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर हो रही चर्चा पर कहा कि उनको जो बनना हो बनें लेकिन पहले उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उसे तो ईमानदारी से निभाएं. उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार है. ऐसे में पहले उनको बिहार को ठीक तरीके से चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन पर तो सीताराम सिंह की हत्या का गंभीर आरोप है. ऐसे में कोई हत्यारा तो राष्ट्रपति के योग्य नहीं हो सकता है. क्या वैसे आदमी को अच्छा लगेगा राष्ट्रपति बनना?

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश का नाम सुनकर भड़के तेजप्रताप, कहा- 'हत्यारा तो राष्ट्रपति के योग्य नहीं हो सकता'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP