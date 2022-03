पटना : पिछले दो दिनों से बिहार की राजनीति में जो बवाल हो रहा था क्या वह शांत हो गया है. सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके अचानक मामले ने मोड़ लिया है वह तो इसी ओर इशारा करता है. एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अब आर-पार की लड़ाई (Nitish Kumar Vijay Sinha Issue) होगी. बीजेपी के नेता तो खुलकर विरोध करने लगे थे. उधर जेडीयू के नेता फिल्म पुष्पा के डायलॉग 'मैं झुकेगा नहीं' की राह पर चल रहे थे.

विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में हुई बैठक : दरअसल, मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) बैठक में शामिल हुए. इसके बाद गुपचुप तरीके से सीएम विधानसभा जाकर अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) के साथ बैठक की है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद थे. उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठक में शामिल थे. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के विधानसभा स्थित चेंबर में यह बैठक हुई.

निकल गया समाधान : मंगलवार को विजय सिन्हा सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे. उनके आसन पर नहीं बैठने से मामला तूल पकड़ने लगा था. हालांकि अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक कर मामले का समाधान निकाला है. जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज से विधानसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करने के लिए आसन पर बैठेंगे.

बाहर आएगी क्या हुई अंदर बात? : ऐसे जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन में आसन पर बैठेंगे तभी पता चल पाएगा कि विवाद का समाधान किस तरह से हुआ है. या फिर मुख्यमंत्री इस मामले में अपनी बात रखेंगे तब पता चलेगा. फिलहाल सूत्र से जो जानकारी मिल रही है कि विवाद का समाधान हो गया है.

जब विधानसभा में भड़क गए थे नीतीश : दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई थी.

स्पीकर पर बिफरे नीतीश: सीएम ने इस दौरान सदन में कहा था कि सिस्टम संविधान से चलता है. किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाता है. सदन में नहीं जाता है. कृपया करके ज्यादा मत करिए जो चीज जिस का अधिकार है, उसको करने दीजिए. किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी. इस मामले को अकारण आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. आप संविधान देख लीजिए संविधान क्या कहता है.

नीतीश की नसीहत पर स्पीकर ने क्या कहा?: वहीं सीएम के भड़कने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा था कि कुर्की जब्ती नहीं हुई है. इसका जवाब नहीं दिया जा सका. आप ही बता दें कि सदन कैसे चलेगा, वैसे ही चलाएंगे. सदन में जब प्रश्न आया कि कुर्की जब्ती कब होगी, उसी में एक मामला जोड़ा गया जिसमें सारे विधायकों ने तीन बार हंगामा किया. हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में मामला चल रहा है, उसपर चर्चा नहीं होगी. मामला उठा कि आयोजनकर्ता व उद्घाटनकर्ता की आजतक अरेस्टिंग नहीं हुई है. इस मामले को सरकार ने क्यों गंभीरता से नहीं लिया? पुलिस द्वारा लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है. जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं.

