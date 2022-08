पटना: बिहार के पटना एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान से संबंधित नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है. नए शेड्यूल के अनुसार 55 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों (55 pairs of aircraft will be operated from Patna Airport to various cities) के लिए किया जाएगा. नए शेड्यूल के अनुसार सुबह 7:55 से लेकर रात में 10:15 तक ही पटना एयरपोर्ट से विमान का परिचालन किया जाएगा.

24 सितंबर तक रद्द रहेगी दो फ्लाइटः नए शेड्यूल के अनुसार पटना-बेंगलुरु-पुणे और पटना-शमशाबाद जाने वाली फ्लाइट को 24 सितंबर तक रद्द किया गया है. देर रात चलने वाली यह दोनों फ्लाइट 24 सितंबर तक रद्द की गई है. नए शेड्यूल में सबसे ज्यादा 28 जोड़ी इंडिगो के विमान का परिचालन किया जाएगा.







5 अगस्त से लागू होगा नया शेड्यूल: नया विमान शेड्यूल 5 अगस्त से 24 सितंबर तक लागू रहेगा. इसमें कई विमानों की समय सारणी में भी परिवर्तन किया गया है. स्पाइसजेट के कई विमानों को रद्द भी किया गया है. माना जा रहा था कि भारत में आकासा एयरलाइंस अपनी उड़ान की शुरुआत करने जा रही है. पटना से भी उसके उड़ान शुरू होंगे, लेकिन 24 सितंबर तक जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसमें आकासा एयरलाइन्स के एक भी विमान के उड़ान भरने की बात नहीं की गई है.

जेट एयरवेज की कोई चर्चा नहींः सितंबर से जेट एयरवेज भी अपनी सेवा शुरू कर रही है, लेकिन जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर नया विमान शेड्यूल जारी किया गया है आकासा एयरलाइन्स व जेट एयरवेज की कहीं चर्चा नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि 25 सितंबर तक अकासा एयरलाइंस या जेट एयरवेज का कोई भी विमान पटना एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरेगा. फिलहाल नया शेड्यूल 24 सितंबर तक रहेगा.