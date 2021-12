पटना: बिहार में हर्ष फायरिंग की घटना (Harsh Firing Incident in All Over Bihar) रूक नहीं रही है. बिहार में हर्ष फायरिंग पर (Harsh Firing Banned in Bihar) रोक सरकार ने लगा रखी है. इसके बावजूद भी लगातार हर्ष फायरिंग का मामला सामने आ रहा है. ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सटे पालिगंज से सामने आई है जहां हर्ष फायरिंग में दूल्हे को भाई को गोली लग गई.

दरअसल, पटना से सटे पालिगंज के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के मोरारचक गांव में हुई हर्ष फायरिंग में बारात आए भोजपुर जिले के सलेमपुर-चांदी निवासी जयमंगल सिंह के बेटे अमरेंद्र कुमार को गोली लग गई. गोली उसके सिर में लगी. आनन फानन में बाराती और लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को अनुमंडल अस्पताल पालीगंज पहुंचाया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां से डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया.

शादी का माहौल हुआ गमगीन

मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर जिले के सलेमपुर चांदी गांव से मोरारचक गांव में बारात आई थी. घर में मंगलगीत गाये जा रहे थे. बारात दरवाजे पर खड़ी थी. मंत्रोच्चार के बीच हर्ष फायरिंग होने लगी तभी बारात में शामिल युवक को एक गोली लग गई. गोली लगते ही अफरा-तफरी मच गई. घर में कोहराम मच गया.

घटना की सूचना मिलने के बाद सिगोरी थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार दल बल के साथ पहुंचे लेकिन तब तक बराती पक्ष के लोग घायल को अनुमंडलीय अस्पताल पालीगंज में प्राथमिक उपचार के बाद पटना लेकर चले गए. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है.



'पालीगंज थाना क्षेत्र के सीगोरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में घायल युवक अमरेंद्र कुमार को लोग लेकर आए थे. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में पटना रेफर कर दिया गया है. फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.' - डॉ.शिवशंकर, डॉक्टर, पालीगंज अनुमंडल अस्पताल

'पालीगंज के सिगोरी थाना क्षेत्र में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका इलाज पटना के निजी अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल उसके इलाज के बाद पूछताछ की जाएगी. हालांकि इस मामले में अभी तक परिजनों की तरफ से कोई आवेदन नहीं आया है.' - सैयद इमरान मसूद, दानापुर एएसपी सह प्रभारी पालीगंज एएसपी

