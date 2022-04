पटनाः बिहार में आपराधिक घटनाओं (Crime In Patna) का सिलसिला लगातार जारी है. एक बार फिर पटना के फुलवारीशरीफ में स्वर्ण व्यवसायी (Loot From Gold Businessman In Phulwari sharif) से 25 लाख के सोने की लूट की गई है. इस दौरान अपराधियों का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली भी मारी गई. जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए. घटना तब हुई जब वो रात को खोजा इमली स्थित अपनी स्वर्ण की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे. व्यवसायी की पहचान मित्र मंडल कॉलोनी निवासी सतीश कुमार वर्मा के रूप में की गई.

25 लाख के जेवरात की लूटः राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में देर रात दुकान से घर लौट रहे एक स्वर्ण व्यापारी से अपराधियों ने 25 लाख रुपये से अधिक के जेवरात लूट लिए. वहीं, व्यापारी के विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर कई गोलियां चलाईं. इससे वह बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. इस बीच सोने के जेवर से भरी थैली और व्यापारी की स्कूटी लेकर अपराधी फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. वहीं, घायल अवस्था में व्यापारी को पास के नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंगः बताया जाता है कि मित्र मंडल कॉलोनी निवासी सतीश कुमार वर्मा मंगलवार की देर रात खोजा इमली स्थित अपने स्वर्ण आभूषण दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे. इसी क्रम में पूर्व से घात लगाए 5 अपराधी उनके पास पहुंचे और पिस्तौल के बल पर सोने से भरी थैली लूटने का प्रयास करने लगे. व्यापारी सतीश कुमार ने जब इसका विरोध करना चाहा तो इसमें से दो अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी. जिससे तीन गोलियां उनके पैर में लगी और वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. सतीश वर्मा ने बताया कि उनके थैले में लगभग 500 ग्राम के आसपास सोने के जेवरात थे, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख के आसपास बताई जा रही है.

वहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस ने व्यापारी की स्कूटी को मौसम विभाग के पास मुख्य सड़क से बरामद कर लिया. फुलवारीशरीफ थाना (Phulwari Sharif Police Station) अध्यक्ष रफीकुल रहमान ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा.

