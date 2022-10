पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद शराब कारोबारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं. यही वजह है कि आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसी बीच पटना में लावारिस कार से लाखों की शराब बरामद (Liquor recovered from unclaimed car in patna) की गयी है. देर रात से लावारिस स्थिति में एक लग्जरी कार को पुलिस के गश्ती के दौरान देखा गया था. पुलिस नम्बर प्लेट से पुलिस कार मालिक की जानकारी ले रही है. वहीं राजीव नगर की पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

ऑनर की तलाश में जुटी पुलिस: राजीव नगर थाना अंतर्गत कल देर रात से लावारिस स्थिति में एक लग्जरी कार पुलिस के गश्ती के दौरान दिखी. जिसके बाद जब पुलिस ने गाड़ी रोक कर उस गाड़ी की पड़ताल की तो पता चला कि उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरा हुआ है. राजीव नगर की पुलिस लग्जरी वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से गाड़ी के ऑनर की तलाश में जुटी हुई है. इसके अलावा वहां आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में भी वाहन चालक की पहचान की जा रही है.

शराब और गाड़ी को राजीव नगर थाने में किया गया जप्त: मिल रही जानकारी के अनुसार यह गाड़ी किसी शराब माफिया की है. जिसमें लाखों रुपए के अवैध इंग्लिश शराब बरामद हुआ है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. उसमें रखे शराब को राजीव नगर थाने में जप्त कर लिया गया है. वही सीसीटीवी और नंबर प्लेट के माध्यम से शराब माफिया तक पहुंचने की कवायद में प्रशासन जुटी हुई है, जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

