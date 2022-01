नयी दिल्ली/पटना: जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं यूपी प्रभारी केसी त्यागी (JDU National principal General Secretary KC Tyagi) ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) को लेकर बीजेपी और जदयू का गठबंधन नहीं हो पाया. बीजेपी ने जदयू से सीटों की सूची मांगी थी. जदयू की तरफ से सूची दी भी गयी लेकिन बात नहीं बन पाई. यूपी में जदयू अब अकेले चुनाव (JDU will fight alone in UP) लड़ेगी. 18 जनवरी को लखनऊ में जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और उम्मीदवारों की सूची भी जारी होगी. बता दें बैठक में केसी त्यागी भी मौजूद रहेंगे. केसी त्यागी ने ईटीवी भारत से बातचीत में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी से गठबंधन कर जदयू यूपी में 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. अगर गठबंधन नहीं हुआ तो जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी और ऐसी परिस्थिति के लिये 51 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी जदयू ने तैयार कर रखी है. माना जा रहा है कि करीब 51 सीटों पर जदयू यूपी में चुनाव लड़ेगी.

बिहार से सटे यूपी के जो जिलें हैं, जदयू वहां ज्यादातर उम्मीदवार उतार सकती है. नीतीश मॉडल के सहारे यूपी में जदयू चुनाव लड़ेगी. बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामकाज को जनता के बीच ले जाएगी. 18 जनवरी को जदयू की बैठक के बाद यूपी चुनाव को लेकर जदयू की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी.

दरअसल, जदयू के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई थी. केसी त्यागी ने ईटीवी भारत को बताया था कि आरसीपी सिंह की राजनाथ सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है. लेकिन गौर करने वाली बात है कि कोई रास्ता नहीं निकल पाया. अब जदयू अकेले चुनाव में उतरने को तैयार है. यूपी में सात चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को होंगे. 10 मार्च को नतीजे आएंगे.

