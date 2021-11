पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) की तरह अगह बिहार में प्रदूषण (Pollution in Bihar) के खिलाफ अभियान नहीं चला तो आने वाले समय में यहां की हवा दिल्ली की तरह जहरीली हो जाएगी. दिल्ली का हाल देख सरकार की चिंता बढ़ी है और अब बिहार सरकार का प्रदूषण के खिलाफ अभियान (Bihar Government Campaign against Pollution) की तैयारी शुरू हो गई है. राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index in Patna) 369 से भी पार कर गया है. यह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की राह पर पटना, गया और मुजफ्फरपुर, NCAP के तहत विभिन्न विभागों को जारी किए गए निर्देश

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष बताते हैं कि ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ता है और इसका कारण मुख्य रूप से धूल कणों को हवा में मिल जाना होता है. सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है. सीपीसीवी के गाइडलाइन के अनुसार बिहार में वायु प्रदूषण रोकने का काम होगा. खासकर पटना, मुजफ्फरपुर और गया में हम लोगों ने काम शुरू किया है और उसको लेकर सिर्फ बोर्ड ही नहीं बिहार सरकार (Bihar Government) के कई विभाग काम करेंगे.

देखें रिपोर्ट

''बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग को भी प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी दी गई है. सभी विभाग अपने-अपने स्तर से काम करने में जुट गए हैं. उन्होंने साफ-साफ कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जल्द ही सुधार नहीं आएगा. इस काम में समय लगेगा, लेकिन फिर भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल वायु प्रदूषण कम हो इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं. निश्चित तौर पर इस काम में जनता का भी अगर हमें सहयोग मिलेगा, तो हम सफल हो पाएंगे.''- अशोक कुमार घोष, अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ये भी पढ़ें- अपने गांव में ही प्रदूषण जांच केंद्र खोलकर करें कमाई, सरकार करेगी ₹300000 तक की मदद

वहीं, राजधानी पटना में जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, डॉक्टरों ने भी इस पर चिंता जताई है. नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि वायु प्रदूषण का असर लोगों की आंख पर भी होता है. आंखों में जलन होती है, आंख लाल हो जाती है, आंखों में इंफेक्शन होता है, उसके साथ-साथ सांस की बीमारी से ग्रसित लोग जो होते हैं, उन्हें काफी दिक्कतें होती है.

''जिन्हें पहले से ही एलर्जी की शिकायत होती है, उन्हें वायु प्रदूषण होने से सांस लेने में काफी दिक्कतें होती है. अगर ऐसा अस्थमा के रोगी महसूस करें, तो उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए.''- सुनील कुमार सिंह, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर

ये भी पढ़ें- बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है वायु प्रदूषण

फिलहाल, जिस तरह से राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स में उछाल देखा जा रहा है. उससे स्पष्ट है कि राजधानी पटना में AQI 400 के पार कर जाएगी, क्योंकि कल राजधानी पटना में AQI 281 था और आज AQI 369 हो गया है. जिस तरह से ये उछाल आ रहा है, निश्चित तौर पर राजधानी वासी के लिए चिंता का विषय है. अब देखना यह है कि बोर्ड इसको रोकने का जो उपाय बता रहे हैं, उसे कब तक कर पाएंगे और राजधानी वासी को कब तक शुद्ध हवा सांस के लिए मुहैया करवा पाएंगे.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP