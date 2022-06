पटना: जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले (Attacks on outsiders in Jammu and Kashmir) तेज हो गए हैं. गुरुवार को 2 आतंकी घटनाएं हुईं. पहली वारदात में एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं दूसरी वारदात में 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई. इन घटनाओं को लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files Film) को आतंकी साजिश करार दिया है.

मांझी ट्वीट किया, 'हमने पtर्व में कहा था कि “द कश्मीर फाइल्स” फिल्म आतंकी साजिश है जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है. कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया. मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दें, सब ठीक हो जाएगा.

आतंकी कनेक्शन की जांच मांग की थी: 18 मार्च को मांझी ने ट्वीट किया था कि “द कश्मीर फाइल्स” आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मणों में खौफ एवं डर का माहौल बना रहें हैं ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर ना जा पाएं. “द कश्मीर फाइल्स” फिल्म यूनिट सदस्यों के आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए.

पहले भी बिहार के मजदूरों को बनाया गया था निशाना : जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग (Target Killing In Jammu Kashmir) किया जा रहा है. यहां पर एक बार फिर से बिहार के मजदूर को निशाना बनाया गया है. वैशाली के मजदूर दिलखुश की हत्या की गयी है. पिछले वर्ष यानी 2021 के अक्टूबर महीने में कश्मीर में तीन बिहार के मजदूरों की हत्या कर दी गयी थी. राजा ऋषिदेव, योगेंद्र ऋषिदेव और वीरेन्द्र पासवान की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी. उस वक्त भी टारगेट किलिंग की बात सामने आयी थी. इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात भी की थी.

राजस्थान के बैंक मैनेजर की हत्या : बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी. कुलगाम की शाखा इलाकाही देहाती बैंक के बैंक मैनेजर विजय कुमार पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी. राज्य के बाहर के रहने वाले लोगों को फिर टारगेट किया गया है. आतंकियों की गोली का निशाना बने विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे. उनकी हाल ही में शादी हुई थी.

शिक्षिका की हत्या : एक हफ्ते में आम नागरिकों पर हमले का तीसरा मामला है. इससे पहले 31 मई 2022 को कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में स्कूल परिसर में घुसकर आतंकियों ने शिक्षिका 36 वर्षीय रजनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वह सांबा जिले की रहने वाली थीं, लेकिन कुलगाम के एक सरकारी स्कूल में तैनात थीं.

बैठकों का दौर है जारी : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर हाईलेवल मीटिंग की थी. बता दें, आतंकवादियों द्वारा घाटी में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिए जाने के बीच शाह ने ये बैठक बुलाई थी, जिसमें NSA अजित डोभाल और रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल भी शामिल हुए थे. आज एक बार फिर अमित शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य के साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

