पटना: बिहार विधान परिषद में आज विभागीय बजट पर चर्चा के वक्त सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जंगलराज को लेकर टिप्पणी की. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना (Former Chief Minister Rabri Devi Target Nitish Government) साधा. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जैसे ही जंगलराज कहकर विपक्ष पर निशाना साधा. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन में उठ खड़ी हुईं, उन्होंने जेडीयू के सदस्यों को निशाने पर ले लिया. राबड़ी देवी ने विधान परिषद में सवाल पूछा कि स्पीकर आखिर विधानसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? तब कार्यकारी सभापति को यह कहना पड़ा कि हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो. इसके बाद राबड़ी देवी बीजेपी सदस्यों पर भी बरस पड़ीं.

ये भी पढ़ें- राबड़ी के बयान पर BJP का पलटवार, कहा- अपने बच्चों को दें अच्छे संस्कार, जनता का होगा भला

"15 साल के चीजों को ये लोग दिखाता है. मीडिया जब इस 15 साल को दिखाता है तो क्यों नहीं उस पर केस कर देती है सरकार. कल जो विधानसभा में हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है. बिहार का हालात कैसा है. वो सदन से ही पता चल जाता है. कैसे विधायकों की बात अधिकारी नही सुनते हैं. 15-15 साल सत्ता पक्ष के लोग करते रहते हैं. आज भी बिहार में अपहरण, घोटाला हो रहा है" - राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

गौरतलब है कि विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के बीच सोमवार को हुई तीखी नोकझोंक को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा (Opposition Protests in Bihar Assembly) जारी रहा. जिस वजह से बुधवार 11 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित (Bihar Legislative Assembly Adjourned) कर दी गई. विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि अपने रवैये के लिए नीतीश कुमार को आसन से माफी मांगनी चाहिए (Nitish Kumar Should Apologize to Speaker), अन्यथा सदन को चलने नहीं देंगे.

दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई थी.

ये भी पढ़ें- गायघाट शेल्टर होम केस में राबड़ी देवी का बड़ा आरोप, बोलीं- 'सरकार ही करवाती है लड़कियों की सप्लाई'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP