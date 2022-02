पटना: कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) जाते-जाते बच्चों की जान पर आफत बनकर आ चुकी है. पटना एम्स में कोरोना ने मात्र 6 सप्ताह के एक मासूम बच्चे की जान ले ली. इसके साथ ही 4 अन्य मरीजों की भी मौत (corona infected died in AIIMS Patna) कोरोना के इलाज के दौरान हो गई. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में यह पहला मौका है जब महज 6 सप्ताह के नवजात बच्चे की मौत हो गई है.

एक दिन पहले भी एम्स में एक 2 साल के बच्चे की भी मौत कोरोना से हो गई थी. पटना एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉ. संजीव कुमार के मुताबिक 31 जनवरी को औरंगाबाद का रहने वाले एक 6 सप्ताह के मासूम बच्चे को एम्स में भर्ती कराया गया था. 6 सप्ताह का मासूम अयांश कुमार ब्लड कैंसर का एक रूप ल्यूकेमिया से ग्रसित था. डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने का अथक प्रयास किया लेकिन उसकी मौत हो गई.

इसके अलावा मसौढ़ी निवासी 35 वर्षीय मुकेश कुमार, हाजीपुर निवासी 64 वर्षीय प्रतिमा कुमारी, सारण निवासी 40 वर्षीय संजय कुमार शर्मा एवं सैदपुर पटना निवासी 40 वर्षीय सुभाष प्रसाद की मौत भी कोरोना के इलाज के दौरान हो गई. वहीं, पटना एम्स में इलाजरत 10 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया. उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है. इसके साथ ही बुधवार को एम्स में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया गया. बुधवार की शाम तक पटना एम्स में कुल 55 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था.

