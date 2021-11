पटना: जेडीयू में बिहार की नई कमेटी का गठन (Formation of New Committee of JDU) करने के लिए मंथन शुरू है. पिछले दिनों बिहार के लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी के साथ-साथ सभी प्रकोष्ठों को भंग (All Cells Dissolved in JDU) कर दिया गया था. ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष (JDU President Lalan Singh) बनने के बाद पार्टी को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) की बनाई टीम को साइड किया जा रहा है.

जेडीयू कार्यालय में नई कमेटी के गठन को लेकर हलचल तेज है. पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को नई कमेटी में जगह दी जाएगा. पूर्व की कमेटी में भी काम करने वाले बिहार कार्यकारिणी के सदस्य हुलास मांझी का कहना है कि नई कमेटी ज्यादा मजबूत होगी और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि कमेटी जल्द ही गठित हो जाएगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के दिशा-निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नई कमेटी को तैयार कर रहे हैं. सीएम के पास भी वो लगातार नई कमेटी को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि ललन सिंह एक-एक कर आरसीपी सिंह के नजदीकी लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करने का बहाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं.

ऐसे में अभी कई लोगों पर गाज गिरना तय है. हालांकि नई कमेटी 24 नवंबर के बाद ही गठित होगी, क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस अभी 24 नवंबर के कार्यक्रम पर है. उस दिन नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर '15 साल बेमिसाल' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है.

ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद समता पार्टी के समय के नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है. कई को वापस लाया भी गया है. ऐसे में संगठन में भी पुराने लोगों को जगह दी जाएगी, यह तय है. साथ ही युवाओं को भी मौका मिलेगा और आधी आबादी को भी लेकिन ललन सिंह की नजर 2024 और 2025 विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है. नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ललन सिंह संगठन को उसी तरह से तैयार करने में लगे हैं.



