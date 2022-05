पटना: राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन (Fire at Visvesvaraya Bhawan) में बुधवार सुबह-सुबह अचानक आग लग गई थी. 8 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दो दिनों (12 और 13 मई) तक विश्वेश्वरैया भवन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों और सेवारत कर्मियों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित (No Entry In Visvesvaraya Bhawan For Two Days) रहेगा. इस संबंध में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त-सह-भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि (Building Construction Department Secretary Kumar Ravi) की ओर से आदेश जारी किया गया है.

पढ़ें-विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे CM नीतीश, कहा- इतनी देर तक किसी सरकारी भवन में आग लगते नहीं देखा

सीएम ने अधिकारियों के साथ किया मंथनः इस दौरान सीएम ने मुख्य सचिव आमीर सुहानी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदय कांत मिश्रा, फायर ब्रिगेड की डीजी शोभा अहोतकर, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि सहित मौके पर मौजूद वरीय अधिकारियों के साथ आग के कारणों और सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी लेते रहे. इसके बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भविष्य में सरकारी भवनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैश करने के लिए कदम उठाया जायेगा

बुधवार सुबह लगी थी आगः राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन (Fire at Visvesvaraya Bhawan) में सुबह-सुबह अचानक आग लग गई. आग की वजह से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी दमकल टीम को दी गई. आग की सूचना के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी मौके पर पहुंच गई. इसके साथ ही पुलिस की टीम भी मौके मौजूद थी. इस दौरान बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्‍क्‍यू किया गया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

पढ़ें-'घोटालों की फाइल दबाने के लिए विश्वेश्वरैया बिल्डिंग में लगा दी आग', तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP