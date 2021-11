पटना: अफ्रीका में मिले कोरोना के नये वेरिएंट्स ( New Variants Of Corona ) को लेकर पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है. वहीं बिहार में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, हांलाकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ केस मिल रहे हैं. ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar Meeting on Health ) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज इंटरनल समीक्षा बैठक करेंगे. इस दौरान कोरोना जांच से लेकर टीकाकरण तक की जानकारी लेंगे.

बता दें कि अफ्रीका में मिले कोरोना के नये वेरिएंट्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को उच्चस्तरीय कोरोना पर समीक्षा बैठक की थी. कोरोना को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया था. बिहार में हाल के दिनों में लगभग पौने 300 लोग विदेश से आए हैं. ऐसे लोगों की तलाश भी हो रही है. उनकी जांच कराने की भी तैयारी है. छठ में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग बिहार पहुंचे थे और उसमें से कई पॉजिटिव भी मिले थे तो लगातार बिहार सरकार की ओर से सतर्कता बरती जा रही है.

हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही निर्देश दे रखा है कि अधिक से अधिक बाहर से आने वालों की जांच होनी चाहिए. जिस पर काम हो रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री उसकी भी रिपोर्ट लेंगे. साथ ही कोरोना के दूसरे डोज को लेकर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दूसरा डोज नहीं ले रहे हैं. विभाग की तरफ से लकी ड्रॉ भी निकाला जा रहा है, जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं. आज की बैठक में फिर से सभी चीजों पर चर्चा होगी और आगे क्या कुछ करना है उसकी रणनीति बनेगी. मुख्यमंत्री आवास में बैठक होनी है.

