पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (Birthday of Prime Minister Narendra Modi)के मौके पर व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग की है. Confederation Of All India Traders ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काे भेजे पत्र में लिखा है कि नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि एवं सतत प्रयासों से आज विश्व के देशों में भारत विशिष्ट एवं गौरवशाली स्थान बनाया है. कैट ने नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का आग्रह किया है (CAT demands Bharat Ratna for Narendra Modi).

देश में सार्थक क्रांति युग की शुरुआत कीः कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल समेत बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि कोविड काल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में भी धीरज और साहस से भारत को चिकित्सा सुविधा सम्पन्न बनाना तथा देश भर के नागरिकों को कोविड संक्रमण के काल से निकालने के प्रधानमंत्री मोदी की क्षमता की विश्व भर में सराहना की गई. अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत, स्टार्ट अप इंडिया, उज्ज्वला योजना आदि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई एवं सार्थक क्रांति युग की शुरुआत की है.

मां भारती के सच्चे सपूत हैं नरेन्द्र मोदीः देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हुआ है. उनके नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं से देश के व्यापार एवं उद्योग में अनेक नए अवसर पैदा हुए हैं. निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद के काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासकीय प्रबंध कौशल से लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है. प्रखर राष्ट्रभक्ति एवं भारत को पुन: विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य एवं संकल्प ने देशवासियों को ऊर्जा से परिपूर्ण किया है. अशोक वर्मा ने कहा कि सही अर्थों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के सच्चे सपूत हैं. इन बातों को दृष्टि में रखते हुए देश भर के व्यापारियों के प्रतिनिधि संगठन कैट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नरेंद्र मोदी को भारत रत्न के गरिमायुक्त अलंकरण से सम्मानित करने का आग्रह किया है (CAT demands Bharat Ratna for Narendra Modi).