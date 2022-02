नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान (Voting for fourth phase in Uttar Pradesh) जारी है. उम्मीद है पिछले तीन चरणों की तरह इस फेज में भी जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) में जनता मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी है. बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ. केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार रहने से लाभ हुआ है. पिछले पांच साल में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यूपी में कानून-व्यवस्था दुरुस्त हुई है. लोगों को रोजगार दिया गया है. बेहतर सड़कें एवं पुल बने हैं. महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया गया. आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है. यूपी का सर्वांगीण विकास हुआ है.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान

ये भी पढ़ें: जिनका राष्ट्रीय जनाधार नहीं, वे किसी का नाम किसी बड़े पद के लिए उछाल सकते हैं- सुशील मोदी

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि बीजेपी अपने पांच साल के काम के दम पर चुनाव लड़ रही है. उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित के मुद्दों को चुनाव प्रचार में उठा रही है. उनकी आवाज बुलंद कर रही है जबकि अन्य पार्टियां जात, धर्म, परिवार के नाम पर वोट मांग रही हैं. जनता को सबकी सच्चाई पता है. उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह जनता ने बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिलायी थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा. बता दें आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है. 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है. अब तक तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में कुल सात चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. 10 मार्च को काउंटिंग है.

ये भी पढ़ें: 'नीतीश की राष्ट्रपति उम्मीदवारी' पर BJP ने काटी कन्नी- 'उनसे पूछिए जिनको महामहिम बनना है..'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP