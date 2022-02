पटना: बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ में एनडीए के घटक दलों के बीच लगातार तीखी बयानबाजी (BJP and JDU tussle) हो रही है. भाजपा के कुछ नेता सीधे सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर निशाना साधते हैं तो जदयू भी समय-समय पर भाजपा पर बरस जाती है. इसी बीच बिहार को स्पेशल स्टेटस (special status to Bihar) को लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं. भाजपा और जदयू के रिश्तों में हाल के कुछ दिनों में तल्खी आयी है. दोनों दलों के शीर्ष नेता कई मौकों पर आमने सामने दिखे हैं. इसका असर विधानसभा से बजट पर भी दिख सकता है. इस परिस्थिति में विपक्ष की रणनीति के चलते नीतीश कुमार के सामने चुनौती (BJP and JDU tussle challenge for Nitish) खड़ी हो सकती है.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है. बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर दोनों दलों के नेता आमने-सामने हैं. कोई भी झुकने को तैयार नहीं है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह स्पेशल स्टेटस को लेकर सोशल मीडिया पर हर रोज अभियान चला रहे हैं. वे साथ में पीएम मोदी को टैग भी कर रहे हैं. भाजपा को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कदम नागवार गुजर रहा है.

ये भी पढ़ें: संजय जायसवाल के बयान पर JDU का पलटवार- 'सदन में तारीफ और फेसबुक पर अपने डिप्टी CM पर खड़े कर रहे सवाल'

प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले भी जदयू को इस बात के लिए आगाह किया था लेकिन जदयू नेता ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री को टैग करने में पीछे नहीं हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जहां आंकड़ों के जरिए जदयू को आईना दिखाया है. वहीं, लोकसभा में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी और ललन सिंह के बीच आरोप-प्रत्यारोपों के दौर चले.

भाजपा सांसद छेदी पासवान ने तो नीतीश कुमार को पद छोड़ने की नसीहत दे डाली. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है. 25 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. जिस तरीके से विकासात्मक मुद्दों को लेकर भाजपा और जदयू के नेता आमने-सामने हैं, वैसे में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है. बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति भी तैयार कर ली है.

ये भी पढ़ें: बिहार NDA में तनातनी! सहयोगी BJP के निशाने पर हैं नीतीश कुमार, संजय जायसवाल कर रहे सीधा अटैक

भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि दोनों दलों के नेता इसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार में कोई मतभेद है. विकास के मुद्दों पर हम एकजुट हैं और बजट सत्र में कोई परेशानी नहीं आने वाली. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि बजट सत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कोई परेशानी नहीं होगी. सत्र से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल आपस में बैठेंगे और तमाम विवादित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा. इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली जाएगी.

ये भी पढ़ें: लालू यादव पहुंचे पटना, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल

राजद की ओर से कहा गया है कि दोनों में नूरा-कुश्ती चल रही है. ये लोग जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं लेकिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हम सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार का मानना है कि दोनों दलों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. अगर बजट सत्र के दौरान इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ता है तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा. अगर दोनों दल विवादित मुद्दे को सुलझा नहीं लेते हैं तो आने वाले सत्र के दौरान नीतीश सरकार के सामने परेशानी बढ़ सकती है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP