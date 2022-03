नालंदा: नालंदा जिले में चुनाव संपन्न होने के बाद भी दुश्मनी कम होने का नाम नहीं ले रही है. इसके चलते एक के बाद एक नालंदा में आपराधिक घटनाएं (Criminal incidents in Nalanda) हो रही है. ताजा मामला परबलपुर थाना अंतर्गत कतरु बिगहा गांव की है. यहां बुधवार को गोली लगने से एक युवक की मौत (Youth dies after being shot in Nalanda) हो गई. परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं जबकि ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं.

वार्ड सदस्य पर हत्या का आरोप: स्थानीय लोगों का दावा है कि खुद से चलायी गयी गोली ही युवक को लगी थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिजनों ने गांव के वार्ड सदस्य रंजीत शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है. मौके की नजाकत को देखते हुए फिलहाल परवलपुर, एकंगरसराय, पीर बिगहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ईंट भट्ठा के समीप गोली लगने से युवक की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि वार्ड सदस्य से उसका झगड़ा हुआ था. उसी ने जान से मारने की धमकी दी थी.

ये भी पढ़ें: घर के बाहर गहरी नींद में सो रहा था इंजीनियरिंग का छात्र... अपराधियों ने गर्दन में उतार दी गोली

लोग पुलिस द्वारा शव के कब्जे में लेने का विरोध कर रहे थे. वहीं, इस मामले में परबलपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. लिखित शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई करेगी. फिलहाल पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. कई थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है.

ये भी पढ़ें: पटना सिटी में युवक को मारी गोली, स्थानीय लोगों ने घेरकर आरोपी को दबोचा

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP