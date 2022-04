नालंदा: बिहार के नालंदा में बदमाशों में जमीन विवाद में महिला तथा उसके दो साल के मासूम बेटे को गोली मार (Woman and two year old child shot in Nalanda) दी. महिला के पैर और बच्चे के कमर में गोली लगी है. जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र (Dipnagar police station of Bihar Sharif) अंतर्गत बिजवनपर गांव में घटी. गोली मारने के बाद बदमाश गांव से फरार हो गये. दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: राजधानी पटना में रंग कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या

जख्मी महिला शोभा देवी ने बताया कि शिवशंकर का उनके चचेरे ससुर से जमीन को लेकर विवाद (Nalanda land dispute) चल रहा था. गुरुवार देर शाम बदमाश हथियारों से लैस हो देर शाम आये और उसके चचेरे ससुर को पकड़कर गाली-गलौज करने लगे. गाली-गलौज का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. शोर सुनकर अशोक यादव की 25 वर्षीया पत्नी शोभा देवी और अपने दो साल के पुत्र चंदन कुमार गोद में लेकर छत पर गई. उसी दौरान उन्हें और बेटे को गोली लग गई. महिला के पैर और बच्चे के कमर में गोली लगी है. घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: सुपौल में बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोचा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP