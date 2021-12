गया: बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के गुरपा ओपी क्षेत्र के झारखंड सीमा से सटे बकवारा जंगल से एसएसबी 29वीं ( Joint Search Operation of SSB And Gurpa OP Police ) बटालियन एवं गुरपा ओपी की संयुक्त छापेमारी में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखा गया हथियार एवं गोली ( Weapons And Bullets Recovered In Gaya ) बरामद किया गया है. झारखंड से सटे होने के कारण इस इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां रहती है.

दरअसल, गुरपा ओपी क्षेत्र के झारखंड सीमा से सटे बकवारा जंगल नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाता है. झारखंड राज्य का सीमा सटे होने के कारण नक्सली गतिविधि जारी रहता है. इस संबंध में एसएसबी 29वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट लोकेश कुमार ने बताया कि नक्सलियों की मनसा को कमजोर करने को लेकर सर्च अभियान चलाया गया और इस सर्च अभियान में खोजी कुत्ता एवं डिटेक्टर मशीन का भी सहारा लिया गया.

SSB की सर्च ऑपरेशन में बकवारा जंगल से नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए 2 राइफल, 2 पिस्तौल, एक थरनेट, 9 जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद किया गया. उक्त सभी हथियार जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए थे. हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट लोकेश कुमार ने कहा कि, नक्सलियों के विरुद्ध लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा.



