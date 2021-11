गया: बिहार के गया जिले (Crime in Gaya) में एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर (Theft in Grocery Store in Gaya) 70 हजार नकद सहित 1 लाख बीस हजार का सामान चोरी कर लिया. चोरी की घटना का पता दुकानदार को सुबह लगभग नौ बजे लगा. दुकान खोला तो दुकानदार ने देखा कि दुकान में सारा सामान इधर-उधर बिखरा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, जिले के बेलागंज प्रखंड के पाई बिगहा बाजार में एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर 70 हजार नगद सहित लगभग 1 लाख बीस हजार का सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए. दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर सेंधमारी की गई थी.

दुकानदार कोडिहरा गांव निवासी अशोक कुमार ने घटना की सूचना आसपास के लोगों को दिया. सूचना के बाद आसपास के व्यवसायी और आमलोग जुट गए. पीड़ित दुकानदार अशोक कुमार ने बताया कि सोमवार की रात लगभग आठ बजे रोज की तरह अपना दुकान बंद कर के घर गया था.

मंगलवार की सुबह नौ बजे आकर दुकान खोला तो देखा कि दुकान का सारा सामान अस्त-व्यस्त है. दुकान के पिछले हिस्से में लगभग दो बाई दो फीट के आयात में दीवार का ईंट तोड़कर सेंधमारी की गई है. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान के गला में से 70 हजार रुपये नकद और 3 बोरा चावल, एक बोरा सरसों, एक बोरा चना, 2 बोरा मसूर सहित कई किराना सामान की चोरी कर ली है..

दुकानदार ने घटना का लिखित आवेदन पाई बिगहा ओपी में दिया है. घटना के संबंध में पाई बिगहा ओपी प्रभारी श्रीराम सिंह ने बताया कि पीड़ित दुकानदार के द्वारा दिए गए आवेदन पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है. जल्द ही चोरी के मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा. वहीं, सेंधमारी कर की गई चोरी की इस घटना के बाद आसपास के व्यपारियों में खौफ का महौल है.

