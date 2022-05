गयाः बिहार के गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा (Road Accident In Tanakuppa Police Station) हुआ है. गुरुवार को हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (2 People Died In Road Accident In Gaya) हो गई है. मृतकों में एक रिटायर रेलकर्मी है. वहीं दूसरा मृत युवक गया शहर के विष्णुपद थाना अंतर्गत घूघरी टांंड़ मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है. यह हादसा शादी समारोह से लौटने के क्रम में हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.



पढ़ें- गया में हादसों का मंगलवार.. चौकीदार समेत चार की मौत, 10 घायल

कार चालक की मौतः पुलिस के अनुसार गया शहर के विष्णुपद थाना अंतर्गत घूंघरीटांड़ से कुछ लोग एक कार से शादी समारोह में शामिल होने फतेहपुर के बरतारा गए थे. शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापसी के क्रम में उनकी कार की चपेट में आने से मॉर्निंग वाॅक कर रहे रिटायर रेलकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकरायी. पेड़ में कार की टक्कर के दौरान चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई.

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफरः वहीं कार में सवार एक महिला और एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गये. स्थानीय लोगों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टनकुप्पा में भर्ती कराया. गंभीर स्थिति देखते हुए वहां से दोनों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल दोनों घायलों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है.

दो घायल घुघरीटांड़ मोहल्ले के निवासीः मृतक रिटायर रेलकर्मी की पहचान टनकुप्पा थाना के महाबीघा गांव निवासी वासुदेव 72 वर्ष के रूप में की गई है. वहीं मृत कार चालक की पहचान 35 वर्षीय शुभम कुमार के रूप में की गई है, जो गया शहर के विष्णुपद थाना के घूघरीटांड़ का रहने वाला बताया जा रहा है. घायलों की पहचान मुकेश कुमार और इंदु देवी के रूप में की गयी है. दोनों घायल घुघरीटांड़ मोहल्ले के निवासी बताए गए हैं.





"कार के धक्के से एक बुजुर्ग की मौत हुई है. इसके बादअनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गयी, जिसमें कार चालक की भी मौत हो गई है. हादसे में कार सवार एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है." - सुभाष पासवान, एएसआई टनकुप्पा थाना

पढ़ें- गया में अज्ञात महिला की सड़क हादसे में मौत से भड़के लोगों ने ट्रक फूंका, अब डेड बॉडी ढूंढ रही पुलिस

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP