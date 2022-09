गया: बिहार के गया (Idol of Lord Buddha recovered in tekari Gaya ) में तस्करी की जा रही भगवान बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति की बरामदगी की गई है. मौके से एक को गिरफ्तार (Idol Smuggler Arrested In Gaya) किया गया है. वहीं इसमें शामिल रहे मुख्य तस्कर और अन्य को चिन्हित कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार बरामद बुद्ध मूर्ति बेशकीमती बताई जा रही है और इसकी कीमत लाखों में है.

हरिओम बस से तस्करी की जा रही थी: इस संबंध में गया एसएसपी हरप्रीत कौर (SSP Harpreet Kaur) के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार टिकारी डीएसपी गुलशन कुमार (Tekari DSP Gulshan Kumar) को गुप्त सूचना मिली थी, कि एक तस्कर हरिओम बस से बेशकीमती मूर्ति लेकर गया शहर स्थित बस स्टैंड में डिलीवरी करने वाला है. सूचना वरीय अधिकारियों को देते हुए डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टिकारी थाना अंतर्गत बेलहरिया मोड़ में कुर्था से गया जाने वाली सड़क पर चेकिंग लगाया गया. चेकिंग के दौरान कुर्था की ओर से आ रही बस हरिओम एक्सप्रेस को रोककर चेकिंग की गई. इस दौरान पाया गया कि बस में बैठे मनोज कुमार झिकटिया के इमामगंज निवासी के पास से काफी कीमती धातु जैसा बना बहुमूल्य भगवान बुद्ध की मूर्ति शीशा के बॉक्स में रखी मिली. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मूर्ति को बरामद किया.

गिरफ्तार तस्कर से जारी है पूछताछ: वहीं 30 हजार 5 सौ रुपए बरामद किए. मूर्ति का वजन 6 किलोग्राम है. 50 हजार में बस स्टैंड तक पहुंचाने का डील किया गया था. मूर्ति बरामदगी के बाद गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसे कुर्था से गया बस स्टैंड को जाने के लिए उसे 50 हजार देने की बात कही गई थी. संतोष सिंह मैगरा इमामगंज थाना निवासी से यह डील हुई थी. संतोष कुमार सिंह के द्वारा एडवांस के तौर पर 30 हजार 5 सौ रुपए दिए गए थे. वहीं शेष राशि को बस स्टैंड गया में पहुंचाने के बाद देने के लिए बोला गया था.

छानबीन में जुटी पुलिस: इसके पास जो मोबाइल था, उसे संतोष कुमार सिंह ने रख लिया था. संतोष सिंह और गणेश सिंह भी तस्करी में है शामिल एसएसपी हरप्रीत कौर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक पूछताछ में यह स्पष्ट हो पाया है, कि भगवान बुद्ध की मूर्ति की तस्करी में संतोष सिंह और उसका मौसेरा भाई गणेश सिंह शामिल है. इन दोनों के संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है. जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. गिरफ्तार मनोज कुमार मुखिया की हत्या का आरोपित है.

मुखिया की हत्या में शामिल होेने का है आरोप: गया पुलिस के अनुसार हरिओम बस से बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति के साथ गिरफ्तार मनोज कुमार का अपराधिक इतिहास भी रहा है. डुमरिया थाना के पंचायत सेवड़ा के मुखिया अरविंद कुमार की हत्या में यह शामिल था. इस मामले में डुमरिया थाना कांड संख्या 23/11 दर्ज है. छापेमारी टीम में टिकारी डीएसपी गुलशन कुमार, थानाध्यक्ष टिकारी श्रीराम चौधरी, टिकारी थाना के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार आदि शामिल थे.

