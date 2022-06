गया: बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी (Increase in Criminal Incidents in Bihar) हो रही है. लूट और हत्या की वारदात तो आम हो गयी है. इसी बीच अपराधी अब जनप्रतिनिधियों को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने लगे हैं. गया के गुरुआ से आरजेडी विधायक विनय कुमार यादव को जान से मारने की धमकी (Death threat to RJD MLA Vinay Kumar Yadav) दी गयी है. बेखौफ अपराधियों ने धमकी भरा पोस्टर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक स्कूल की दीवार पर चिपकाया है. पोस्टर पर लिखा है कि बेमौत मारे जाओगे. पुलिस मौके पर पहुंच कार्रवाई में जुटी है.

नसेर से टक्कर लेना छोड़ दो, वर्ना गोली मार देंगे: धमकी वाले पर्चे में कहा गया है कि नसेर से टक्कर लेना छोड़ दो, वर्ना गोली मार देंगे. कुछ मामलों में विधायक विनय यादव (RJD MLA Vinay Kumar Yadav in Gaya) पुलिस की मिलीभगत से केस नहीं होने देते हैं. नसेर गांव के केस गुरुआ थाना में जाने के बाद भी विधायक ने मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया. इसमें किसी कुंदन यादव के नाम का भी जिक्र किया है. कहा गया है कि कुंदन यादव और विनय यादव मिलकर केस नहीं होने देता है. गुरुआ थाना में विधायक दारोगा को मना कर देते हैं. इसके बाद केस नहीं हो पाता है. इस तरह से टक्कर नसेर से लेते रहने पर विधायक को बेमौत मार दिया जाएगा.

चिपकाए गए हैं चार पर्चे: एक मिडिल स्कूल के समीप विधायक को धमकी देने वाले चार पर्चे चिपकाए गए हैं. पर्चे चिपकाए जाने के बाद तरह-तरह की चर्चा है. पुलिस मामले की तह में जाकर छानबीन कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर किसके द्वारा इस तरह के पर्चे चिपकाए गए हैं. हालांकि पोस्टर में विधायक शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, लेकिन विनय यादव लिखा गया है. लेकिन जिस तरह से बातें लिखी गई हैं, विधायक विनय कुमार यादव का दावा है कि उन्हीं को धमकी दी गयी है.

धमकी भरा पर्चा

'गुरुआ विधायक को जान मारने की धमकी का पर्चा गुरुआ मिडिल स्कूल के समीप चिपकाया गया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और इस तरह की हिमाकत करने वाले की तलाश जारी है. जल्द ही धमकी वाला पर्चा चिपकाने वाले की गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी है.'- अनिल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, गुरुआ

तुरंत गिरफ्तारी करे पुलिस, डर का है माहौल: गया के गुरुआ विधानसभा के राजद विधायक विनय कुमार यादव ने बताया है कि थाने से महज कुछ दूरी पर ही इस तरह के धमकी भरे पर पर्चे पाए गए हैं. मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है. यह गुरुआ पुलिस की नाकामी है. पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए जान मारने की धमकी देने वाले अपराधी की गिरफ्तारी करनी चाहिए. गुरुआ विधायक ने बताया कि इस तरह की धमकी से डर का माहौल बना है. वे क्षेत्र में दिन और रात भ्रमण करते हैं और जनहित में काम करते हैं. इसके बीच इस तरह की धमकी मिलने से हम सभी दहशत में हैं. उनकी जान को खतरा है. राजद विधायक के मुताबिक पुलिस हर हाल में तुरंत कार्रवाई कर और गिरफ्तारी सुनिश्चित करे. बताया कि गुरुआ थाना से भी बात की है. पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है.

