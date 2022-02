दरभंगा: दरभंगा में जमीन विवाद (Land Dispute in Darbhanga) में भू-माफियाओं की आगजनी में जख्मी दो लोगों की मौत (Two killed in Darbhanga burning case) के मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी और भाकपा माले ने बुधवार को दरभंगा बंद का ऐलान किया था. उसी ऐलान के समर्थन में जाप व भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने म्यूजियम गुमटी, नाका 5 तथा आयकर चौराहा को जाम कर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. वे इस वारदात में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

जाप के जिला प्रधान महासचिव राजेश यादव उर्फ चुनमुन यादव ने कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है. थाना के चंद कदमों की दूरी पर भू-माफियाओं का हिंसा का नंगा नृत्य चलता है. प्रशासन और भू-माफियाओं की मिलीभगत के कारण तीन लोगों की जान चली जाती है. इस कांड के मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. वहीं, उन्होंने कहा कि इस कांड में तत्कालीन नगर थाना प्रभारी की भूमिका काफी संदिग्ध है. इसीलिए उन पर 302 का मुकदमा चलाया जाये.

वहीं, जाप के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने कहा कि 10 फरवरी की देर शाम शहर के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित संजय झा के आवास को भू माफियाओं ने जेसीबी से तोड़ने का प्रयास किया. विरोध करने पर पूरे परिवार को भू माफियाओं द्वारा जिंदा जलाने का प्रयास किया गया. इसमें 4 लोग झुलस गए थे. 2 लोगों की स्थिति नाजुक देखते हुए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था. जहां जख्मी भाई बहन पिंकी और संजय झा की मंगलवार को मौत हो गयी.

जाप व भाकपा-माले का दरभंगा बंद

इससे पहले पिंकी की कोख में पल रहे 8 महीने के नवजात शिशु की भी मौत हो गई थी लेकिन अभी तक इस कांड के आरोपी फरार हैं. यहां की स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है. गौरतलब है कि नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड स्थित एक मकान और जमीन की दावेदारी का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है. इस बीच गुरुवार की देर शाम करीब 20 से 25 की संख्या में आए भू-माफियाओं ने संजय झा नामक व्यक्ति के मकान को जबरन बुलडोजर से ढहाने की कोशिश की. उसके बाद घर को आग लगा दी थी. इस घटना में घर के तीन सदस्य संजय और उनकी गर्भवती बहन पिंकी व छोटी बहन निक्की बुरी तरह से झुलस गये थे. संजय और पिंकी को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच से पीएमसीएच भेजा गया था जहां इलाज के क्रम में दोनों की मौत हो गई.

घटना के बाद संजय झा की छोटी बहन निक्की के फर्द बयान के आधार पर शिवकुमार झा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इस मामले में कुल 40 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अभी तक 13 अभियुक्तों की पुलिस ने पहचान की है. 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में शनिवार को मुजफ्फरपुर एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर जाकर सैंपल इकट्ठा किया और जांच के लिए भेजा था. एफएसएल के अधिकारियों ने सैंपल के रूप में घटनास्थल से बुलडोजर द्वारा ढहाए गए मकान के टुकड़े, जले हुए कपड़े इकट्ठा कर आगे जांच के लिए भेजा. इस मामले में तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

