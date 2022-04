छपरा: बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी (Former CM Rabri Devi) ने जब सूबे में योगी मॉडल लागू (Yogi model being implemented in Bihar) करने की मांग की तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया. डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी छपरा में राबड़ी देवी की बातों का समर्थन किया. अब इस मांग का असर भी नजर आने लगा है. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर (bulldozer at murder accused house in Saran) चलने लगा है. इसका नजारा छपरा में भी देखने को मिला.

यह पूरा मामला एक बालू व्यवसाई की हत्या से जुड़ा हुआ है. सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफ्दरपुर गांव निवासी सुदीश राय के पुत्र सोनु कुमार की हत्या वर्ष 25 मार्च 2021को इस्माइलपुर के समीप एन एच 19 पर हुई थी. मृतक के पिता सुदीश राय ने आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें पांच पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस मामले में दो अभियुक्त हाजिर हुए. शेष फरार हो गये. अभियुक्त जितेन्द्र राय और विकास राय के घर का न्यायालय के आदेश के आलोक में डोरीगंज थानाध्यक्ष रामयश राय के नेतृत्व में एसआई निधी कुमार, एएसआई जगरनाथ मांझी, एसआई प्रवीण कुमार, जिला बल, बीएमपी जवान, महिला पुलिस सहित अवतार नगर थाना अध्यक्ष अरबिन्द कुमार की मौजुदगी में जेसीबी के सहयोग से घर में लगी चौकठ, खिड़की सहित घर में रखे उपयोग के सभी संसाधनों को पुलिस जब्त कर थाने लाई.

इस सम्बन्ध में कांड के आईओ एसआई निधी कुमार ने कहा कि अगर अभियुक्त कुर्की जब्ती के बाद भी हाजिर नहीं होते हैं तो न्यायालय के आदेश के बाद फरार अभियुक्त के घर को तोड़ दिया जाएगा. साथ ही गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी. बता दें कि सोनू की हत्या के एक वर्ष बाद उसके बड़े भाई संजीव कुमार की भी हत्या बीते 28 मार्च को हो गयी. इस मामले में भी स्थानीय थाने में संजीव के पिता सुदीश राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें कहा गया है कि सोनू हत्याकांड में केस वापस नहीं लेने पर अभियुक्तों ने धमकी दी थी. इसी क्रम में उनके दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी गई.

