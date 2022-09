भागलपुर: भागलपुर में अपराधी (crime in bhagalpur) इस कदर बेलगाम होते चले जा रहे हैं. शायद अपराधी को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं है. ऐसा लगता है कि अपराधी के सामने प्रशासन ही घुटने टेक दिए हो. ताजा मामला गोराडीह थाना क्षेत्र के सोनूडीह रामनगर का है. जहां गोभी के खेत में दबंगों को भैंस चराने से मना करने पर एक 35 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या कर (35 year old woman has been beaten to death) दी गयी है.

लाठी डंडे से पीट पीट कर किया हत्या: बताते चलें कि मृत महिला अंजू देवी के खेत में संतलाल यादव और विपिन यादव दोनों युवक भैंस चराने लगे. इसका विरोध करते हुए अंजू देवी ने कहा कि भैंस मेरे खेत से निकाल लो, तभी संत लाल यादव और विपिन यादव ने लाठी डंडे से पीट पीटकर अंजू देवी को मौत के घाट उतार दिया. लोगों ने तुरंत उसे उठाकर सदर अस्पताल लाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भागलपुर (Sadar Hospital bhagalpur) भेज दिया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बताया जाता है कि अंजू देवी के पति मजदूरी का काम किया करते हैं और मृतिका अंजू देवी के दो बेटें और तीन बेटीयां भी हैं बच्चों और उनके पति का रो-रोकर बुरा हाल है.

