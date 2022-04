जयपुर: राजधानी के कानोता थाना इलाके में देर रात दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर हमला करने और बंधक बनाकर मारपीट (Police Team Attacked In Jaipur) करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मौके पर स्थिति इस कदर बिगड़ गई की शांति बहाल करने के लिए 6 थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स को बुलाना पड़ा. वहीं, पुलिस टीम पर हमला करने वाले सभी हमलावर मौके से फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने बताया कि जामडोली चौराहे के पास दो पक्षों में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली. जिस पर कानोता थाना अधिकारी अरुण पुनिया अपने साथ दो जवानों को लेकर अपने निजी गाड़ी में सिविल ड्रेस में मौके पर (Jaipur police tried to control fight between two groups)पहुंचे.

सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को देख एक पक्ष ने किया हमला: एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने बताया कि पुलिसकर्मी निजी गाड़ी में सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे. जिसे देख एक पक्ष ने अंदेशा लगाया कि गाड़ी में आए लोग दूसरे पक्ष के साथ हैं. जिस पर एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और थाना अधिकारी अरुण पूर्णिया के निजी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की. इसके बाद पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया जिसके चलते एक जवान का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो वहीं थाना अधिकारी अरुण पुनिया और एक अन्य जवान को चोटें आई.

कंट्रोल रूम बना सहारा: इसके बाद हमलावरों (Jaipur Police Manhandled ) ने थाना अधिकारी सहित तीनों पुलिसकर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद थाना अधिकारी ने पुलिस कंट्रोल रूम और आला अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी. सूचना पर बस्सी, तुंगा, खोनागोरियां, कानोता, ट्रांसपोर्ट नगर व आदर्श नगर पुलिस थाने से फोर्स मौके पर भेजी गई. इसके साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन से भी दो बसों में अतिरिक्त फोर्स को मौके पर भेजा गया.

हमला करने वाले फरार: पुलिसकर्मियों को मौके पर आता देख हमला करने वाला पक्ष वहां से फरार हो गया. इसके बाद बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को मुक्त करवाया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया. फिलहाल पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने सहित आईपीसी की अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश करना शुरू किया है.