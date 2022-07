पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने बिहार विधानसभा के संग्रहालय का शिलान्यास किया. कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया. इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. (PM Narendra Modi) बता दें कि झारखंड (PM Modi in Deoghar) के देवघर से पटना (PM Modi in Patna) पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया. बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण (Modi unveil the centenary memorial pillar) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में हैं. ढाई टन वजन के कांसे से बना यह स्तंभ बिहार की 100 वर्षों की विधायी यात्रा की निशानी है, जो बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाएगा.

पटना में PM Modi Live Updates :

-पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन-

भारत में लोकतन्त्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है: PM

दशकों से हमें ये बताने की कोशिश होती रही है कि भारत को लोकतन्त्र विदेशी हुकूमत और विदेशी सोच के कारण मिला है. लेकिन, कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है तो वो बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत पर पर्दा डालने की कोशिश करता है: PM

जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतन्त्र का संचालन हो रहा था. जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जीसंघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे: PM

बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक, बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं. आज़ादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी: PM

आज़ादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुये, नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया: PM

कल्पतरु के विषय में मान्यता है कि हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है: पीएम मोदी

बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है, बिहार उसे वो प्यार कई गुना करके लौटाता है. आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है. मैं इस स्नेह के लिए बिहार के जन-जन को हृदय से नमन करता हूं: PM

बिहार विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के झरोखे से पुस्तक का विमोचन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ही बटन दबाकर बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला के निर्माण का शिलान्यास किया.

सीएम नीतीश का संबोधन

'21 अक्‍टूबर 2021 को शताब्‍दी स्‍मृति स्‍तंभ का शिलान्‍यास राष्‍ट्रपति ने किया था. उसी वक्‍त तय हुआ था कि इसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाए. प्रधानमंत्री ने इस आमंत्रण को स्‍वीकार किया, इसके लिए आभार'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार



'आप यहां पर आएं इसकी हमें बहुत खुशी है. शताब्दी समारोह समापन में आपने जो सलाह दिया है जिसमें आपने कल्पतरु का पौधा लगाने के बाद कहा कि कैसे इसकी देखभाल करनी हैं. इसके लिए भी धन्यवाद'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'आज बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं. आज पहली बार किसी विधानसभा के परिसर में पीएम का आगमन हुआ है, यह बड़ी खुशी की बात है'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार विधान सभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया.

-स्मृति उद्यान का नामकरण के साथ उसमें कल्पतरु का पौधा भी लगाया

-पीएम मोदी पटना पहुंच चुके हैं. पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर से पटना के रवाना हो गए हैं. थोड़ी देर में वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे.

यहां देख लें मिनट टू मिनट कार्यक्रम : जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शाम 5 बजकर 55 मिनट पर पीएम मोदी विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे. पीएम शाम 6 बजकर 05 मिनट पर शताब्दी उद्यान का नामकरण करेंगे. शाम 6 बजकर 9 मिनट पर पीएम विधानसभा संग्रहालय और अतिथिशाला का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे. शाम 6 बजकर 10 मिनट पर पीएम मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद 7 बजकर 05 मिनट पर हवाई अड्डे के लिए दिल्ली के लिए निकल जाएंगे.

शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे मोदी: पटना में विधानसभा भवन के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकार्पण करेंगे. बिहार विधनसभा भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था. यह स्तंभ विधानसभा भवन के एक सौ साल पूरे होने की निशानी है.

बिहार विधानसभा के समारोह में करेंगे शिरकत: प्रधानमंत्री पटना में करीब दो घंटा रहेंगे. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री देवघर से सीधे पटना पहुंचेंगे और विधानसभा परिसर में आयोजित शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करेंगे. इस समारोह में करीब 1700 लोग भाग लेंगे, जिसमें वर्तमान विधानसभा सदस्य, पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्य केंद्रीय मंत्री भी होंगे. प्रधानमंत्री शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे. उसके बाद शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण के साथ उसमें कल्पतरु का पौधा भी लगाएंगे. उद्यान में सौ औषधीय पौधे पहले से लगाए गए हैं. प्रधानमंत्री विधानसभा संग्रहालय और अतिथिशाला की आधारशिला भी रखेंगे.

बिहार के गौरव का प्रतीक है शताब्दी स्तंभ : करीब 40 फीट उंचे शताब्दी स्तंभ में धरातल के उपर 35 फीट तक का निर्माण पत्थरों से हुआ है जबकि 15 फीट कांस्य की प्रतिकृति है. कांस्य की प्रतिकृति बोधिवृक्ष का प्रतीक है, जिसमें 243 (विधानसभा में सदस्यों की संख्या) बड़ी पत्तियां हैं. स्तंभ में कुल आठ कोण हैं. इस स्तंभ में नौ शाखाएं हैं जो प्रमंडल की तथा 38 डालियां हैं जो जिलों की प्रतीक है. बता दें कि स्मृति स्तंभ की आधारशिला राष्ट्रपति कोविंद पिछले साल 21 अक्टूबर को विधानसभा के शताब्दी समारोह के उद्घाटन के मौके पर रखी थी.

शताब्दी समारोह को पीएम मोदी करेंगे संबोधित: शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन होगा. वे सबसे आखिर में अपनी बात रखेंगे. उनके अलावा चार और लोग इस समारोह को संबोधित करेंगे. इसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के स्वागत संबोधन से होगा. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संबोधन होगा. प्रधानमंत्री से ठीक पहले समारोह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे.

