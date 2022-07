नारायणपुर : जिला पुलिस बल ने जिवलापदर आईईडी ब्लास्ट में शामिल तीन नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की (IED blast took place in Jivalapadar of Narayanpur) है. इस बारे में नारायणपुर जिला पुलिस बल एएसपी पुष्कर शर्मा ने जानकारी दी है. डीआरजी जिला बल छसबल आईटीबीपी क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर रही (Naxalite arrested for blasting by planting IED in Narayanpur) है. पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के क्रम में 04 जुलाई 2022 को डीआरजी नारायणपुर की पुलिस पार्टी एरिया डॉमिनेशन पर ग्राम झारावाही कच्चापाल की ओर निकली थी. पुलिस पार्टी ने एरिया डॉमिनेशन के दौरान ग्राम जिवलापदर के जंगल में तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये. जो पुलिस पार्टी को देखकर छिप रहे थे. इनको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा.

नारायणपुर में नक्सली गिरफ्तार

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार : आरोपियों को पूछताछ पर अपना नाम सोनारू राम, सुक्कू इड़तो, सोनू राम बताया. तीनों नक्सली संगठन में कच्चापाल मिलिशिया के सक्रिय सदस्य (Active member of Kachchapal militia arrested in Narayanpur) हैं. दिनांक 29.03.2022 को थाना कुरूषनार क्षेत्र में ग्राम गुमियाबेड़ा से झारावाही की ओर जाने वाली जिवलापदर मार्ग में पुलिस पार्टी को जान सहित मारने के लिए पांच आईईडी लगाकर विस्फोट करने की घटना में शामिल थे. जिसमें डीआरजी के 02 जवान घायल हुए थे.



पुलिस ने बरामद किए आईईडी : पूछताछ में बताए अनुसार उनकी निशानदेही पर ग्राम जिवलापदर के पास झारावाही मार्ग मेें लगाये गये 01 नग आईईडी और जिवलापदर के जंगल में छिपाकर रखे 12 नग डेटोनेटर को बरामद किया गया. बरामद आईईडी को बीडीएस टीम ने मौके पर नष्ट किया .जिवलापदर आईईडी ब्लास्ट की घटना के मुख्या आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है. उक्त आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार करने पर थाना कुरूषनार के अपराध क्रमांक-02/2022 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.