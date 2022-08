गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज (Crime In Gopalganj ) से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की बच्ची के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म (Molestation Of Teenager In Gopalganj) किया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मामले में तीन युवकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं. वहीं पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

पढ़ें- सहरसा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार

गोपालगंज में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म: घटना का पता तब चला जब रविवार को किशोरी के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ. पीड़ित बच्ची के अनुसार गांव में मक्के के खेत में उसके साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म ( Minor Gang Raped In Gopalganj) किया. साथ ही इस वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. इसके अलावे बदमाशों ने बच्ची और उसके परिवार वालों को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी.

वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल : फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर तीन युवकों के खिलाफ स्थानीय थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पीड़िता ने बताया कि वह अपने घर के पास ही मक्के के खेत की तरफ गई थी. इसी बीच तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह को हाथों से दबा दिया ताकि वह चिल्ला ना सके. मक्के के खेत में ही मासूम के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया. इस दौरान वहीं मौजूद एक युवक ने इस दरिंदगी का वीडियो भी मोबाइल में बना लिया.

परिवार को जान से मारने की धमकी: घटना के अंजाम देने के बाद युवकों ने लड़की को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी. सहमी लड़की और उसके परिवार वाले दरिंदों का जुल्म चुपचाप सहते रहे लेकिन इसी दौरान उनलोगों ने दुषकर्म का वीडियो वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस के हाथ यह वीडियो जब लगा, तो पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव के तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली. इस मामले में थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. इसमें शामिल युवकों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

"एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद घटना का पता चला. आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है."- सुरेंद्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष, भोरे थाना