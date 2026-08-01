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हरियाणा में मानसून पड़ा कमजोर, 15 जिले सूखे की चपेट में, 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में मानसून पड़ा कमजोर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून के सबसे अहम महीने जुलाई में इस बार बारिश उम्मीद से काफी कम रही. भारतीय मौसम विभाग की मासिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जुलाई के दौरान 109.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत 149.1 मिमी रहता है. यानी पूरे प्रदेश में करीब 40 मिमी यानी 27 प्रतिशत कम बारिश हुई. कमजोर मानसून का सबसे अधिक असर पश्चिमी और मध्य हरियाणा में देखने को मिला, जहां कई जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई. 15 जिले रेन डेफिसिट की चपेट में: प्रदेश के 22 जिलों में से 15 जिले सामान्य से कम बारिश वाले क्षेत्र में शामिल हो गए हैं. सबसे अधिक कमी सिरसा में 74 प्रतिशत, जबकि जींद और रोहतक में 66-66 प्रतिशत दर्ज की गई. हिसार में 45 प्रतिशत और कैथल में 43 प्रतिशत कम बारिश हुई. वहीं पलवल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे प्रदेश में बारिश का असंतुलन साफ दिखाई दे रहा है. खेती पर बढ़ी चिंता, खरीफ फसलों पर असर: कम बारिश का सबसे बड़ा असर कपास और बाजरे की खेती वाले पश्चिमी हरियाणा पर पड़ने की आशंका है. सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और रोहतक जैसे जिलों में किसानों की सिंचाई पर निर्भरता बढ़ गई है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगस्त के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.